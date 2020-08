Indagini, accuse e proteste: direttore delle poste Usa costretto a sospendere tagli a servizi (chiesti da Trump). “Non influenzeremo voto” (Di mercoledì 19 agosto 2020) “Evitare anche solo l’impressione di influenzare il voto per posta”. Con queste parole, il capo dei servizi postali statunitensi (Usps), Louis DeJoy, ha annunciato la sospensione dei tagli previsti a personale e servizi. Polemiche, accuse, pressioni alla fine sono quindi servite. DeJoy, alleato politico, amico, finanziatore di Donald Trump, ha dovuto rinunciare ai suoi piani di riorganizzazione dei servizi che avevano provocato ritardi e proteste. “Difenderemo in ogni modo il diritto di voto degli americani”, ha commentato la speaker democratica dell Camera, Nancy Pelosi. DeJoy – nominato postmaster general da Trump lo scorso 15 giugno, senza possedere alcuna esperienza nel settore – ha spiegato nel suo ... Leggi su ilfattoquotidiano

