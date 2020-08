Incidente Zarco-Morbidelli, Biaggi sincero sui social: “è stato terrificante” (Di mercoledì 19 agosto 2020) L’Incidente di domenica al Gp d’Austria tra Zarco e Morbidelli fa ancora discutere. Uno schianto incredibile, che ha messo a rischio la vita di tanti piloti, tra cui anche Rossi e Vinales, che per poco non sono stati presi in pieno dalle moto dei due colleghi. Diversi e contrastanti i pareri di piloti ed ex campioni sull’accaduto. Anche Max Biaggi ha voluto dire la sua a riguardo: “Ciao ragazzi, il brutto Incidente capitato ieri nella MotoGP, mi ha fatto tornare indietro nel tempo, perché proprio in quella curva, durante il Gran Premio d’Austria del 1996 nella classe 250 cc, ebbi un Incidente meno terrificante, ma sempre ad alta velocità, con Olivier Jacque. Ci siamo tamponati a circa 240 km/h e abbiamo fatto un volo pazzesco. Uscimmo ... Leggi su sportfair

