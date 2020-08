Incendio Loas, qualità dell’aria 10 giorni dopo il disastro: l’Arpa continua a monitorare la situazione (Di mercoledì 19 agosto 2020) L’Arpa sta continuando a monitorare l’aria, le acque superficiali e il suolo dopo lo spaventoso Incendio che è divampato alla Loas di Aprilia il 9 agosto scorso. Per quanto riguarda la qualità dell’aria sono in corso le analisi sugli ultimi due filtri raccolti dal campionatore posizionato nei pressi dell’Incendio. I risultati – come fa sapere l’Agenzia Regionale Protezione Ambientale del Lazio – sono previsti per la giornata di domani. Leggi anche: Incendio ad Aprilia: diossine ancora alte, ecco i risultati delle analisi Nei giorni scorsi è stato fatto anche un sopralluogo dei fossi nelle vicinanze dell’impianto. Il fosso delle Vallicellette al momento del sopralluogo era privo ... Leggi su ilcorrieredellacitta

