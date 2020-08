In Giordania sono stati arrestati più di mille insegnanti (Di mercoledì 19 agosto 2020) Secondo il Guardian in Giordania nelle ultime settimane sono stati arrestati circa mille insegnanti. Ormai da diverse settimane, infatti, il governo sta reprimendo le proteste del più grande sindacato indipendente del regno, il Sindacato degli insegnanti giordani, che nell’ottobre del Leggi su ilpost

