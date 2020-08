"In crisi matrimoniale". Ibra, conferme clamorose dalla Svezia: la "storia segretissima" con Diletta Leotta (Di mercoledì 19 agosto 2020) Che cosa c'è tra Zlatan Ibrahimovic e Diletta Leotta? Se lo chiedono in tanti, al punto che il settimanale Chi ha pubblicato un articolo basato su indiscrezioni piccanti: “I due avrebbero cenato la sera al ‘Sottovento' e lo svedese non era accompagnato dalla moglie. Un feeling tra i due maturato nel corso di questi ultimi mesi dopo che Zlatan ha girato alcuni spot pubblicitari in compagnia della bella giornalista, e i due sono stati molto attivi con dei video su Instagram e Tik Tok”. Non è tutto, perché dalla Svezia giungono puntuali indiscrezioni di aria di crisi tra Ibra e la moglie: “Raramente si vedono immortalati insieme”. Diletta invece è tornata single e attualmente si ... Leggi su liberoquotidiano

napolista : Ibra e la Leotta intercettati insieme in Sardegna. Love story? Il Corriere dello Sport riprende le indiscrezioni de… - CarpaneseSilva1 : RT @Daniele6129: Crisi istituzionale? Chiama Mario Monti! Crisi Sanitaria? Chiama Mario Monti! Crisi Matrimoniale? Chiama Mario Monti! No… - Simona91790124 : RT @Daniele6129: Crisi istituzionale? Chiama Mario Monti! Crisi Sanitaria? Chiama Mario Monti! Crisi Matrimoniale? Chiama Mario Monti! No… - carmenardito95 : RT @Daniele6129: Crisi istituzionale? Chiama Mario Monti! Crisi Sanitaria? Chiama Mario Monti! Crisi Matrimoniale? Chiama Mario Monti! No… - OttoOrlandi : RT @Daniele6129: Crisi istituzionale? Chiama Mario Monti! Crisi Sanitaria? Chiama Mario Monti! Crisi Matrimoniale? Chiama Mario Monti! No… -

Ultime Notizie dalla rete : crisi matrimoniale Diletta Leotta e Zlatan Ibrahimovic, storia segretissima? "Lui è in crisi matrimoniale", voci dalla Svezia Liberoquotidiano.it Diletta Leotta e Zlatan Ibrahimovic, storia segretissima? "Lui è in crisi matrimoniale", voci dalla Svezia

Che cosa c’è tra Zlatan Ibrahimovic e Diletta Leotta? Se lo chiedono in tanti, al punto che il settimanale Chi ha pubblicato un articolo basato su indiscrezioni piccanti: “I due avrebbero cenato la se ...

Bonus Matrimoni 1500 euro: arriva l’aiuto per i futuri sposi, come richiederlo

“Si tratta di una piccola cifra, ma utile ad attutire le difficoltà del momento. Ci auguriamo davvero che il vostro amore costruisca un Paese e un mondo più bello. Siamo con voi in questo momento comp ...

Che cosa c’è tra Zlatan Ibrahimovic e Diletta Leotta? Se lo chiedono in tanti, al punto che il settimanale Chi ha pubblicato un articolo basato su indiscrezioni piccanti: “I due avrebbero cenato la se ...“Si tratta di una piccola cifra, ma utile ad attutire le difficoltà del momento. Ci auguriamo davvero che il vostro amore costruisca un Paese e un mondo più bello. Siamo con voi in questo momento comp ...