In Australia obbligatorio il vaccino per il coronavirus (Di mercoledì 19 agosto 2020) L’Australia ha deciso di rendere obbligatorio il vaccino per il coronavirus: lo annuncia il primo ministro Morrison. Da mesi ormai le ricerche di un vaccino contro il coronavirus vanno avanti senza sosta. C’è però un paese che ha già deciso di renderlo obbligatorio quando sarà scoperto. L’Australia infatti ha intenzione di rendere obbligatoria la vaccinazione non appena il farmaco sarà disponibile. L’annuncio arriva dal primo ministro Scott Morrison, che ha aggiunto che il governo Australiano ha firmato un accordo con la casa farmaceutica AstraZeneca. Il farmaco a cui avranno accesso tutti i cittadini Australiani è quello che stanno sviluppando i ... Leggi su bloglive

L’Australia vuole sconfiggere il coronavirus e vuole farlo rapidamente. Tanto che primo ministro, Scott Morrison, ha annunciato di volere rendere obbligatorio il vaccino contro il Covid-19, dopo che ...

