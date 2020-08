Ilary Blasi, discoteca, foto e didascalia: bufera social (Di mercoledì 19 agosto 2020) Ilary Blasi, il pubblico dei follower di Instagram si scaglia contro di lei Ilary Blasi ha pubblicato una foto che in un momento diverso, in circostanza migliore non avrebbe scatenato la bufera che si è scagliata inevitabilmente su di lei. Proprio in queste ore la nuova ordinanza del ministro della salute Roberto Speranza ha imposto la sospensione delle attività al chiuso, quindi di tutte le discoteche. Nonostante questo la showgirl ha postato su Instagram una foto in cui si mostra mentre scende le scale di un locale non bene identificato. Non si capisce se si tratta di una discoteca o di un comune locale, ma la differenza è ben poca. Ciò che ha suscitato la critica e la rabbia dei follower è proprio la ... Leggi su kontrokultura

