Ilary Blasi, al centro della bufera: piovono critiche sotto la foto in discoteca (Di mercoledì 19 agosto 2020) A finire al centro del ciclone social è Ilary Blasi, “colpevole” di aver pubblicato una foto non proprio adatta dopo le ultime norme emanate. Ma cosa ha combinato la nota presentatrice? “Facciamo festa?” – A dare inizio al caos social è una foto pubblicata da Ilary, poche ore dopo l’ultima ordinanza del ministro della salute Roberto … L'articolo Leggi su dailynews24

erikapretti21 : RT @Una_Gioia_Mai: Mi manca il Grande Fratello condotto da Ilary Blasi - infoitcultura : Ilary Blasi nella bufera: è polemica dopo la sua ultima foto - ladyinviolet__ : RT @Una_Gioia_Mai: Mi manca il Grande Fratello condotto da Ilary Blasi - LatinaQTW : Ilary Blasi a Sabaudia gioca con i paparazzi ma è il lato B ad incantare tutti - maiel97 : RT @JustRiccard0: ogni giorno sono come Ilary Blasi, che si rompe il cazzo dopo soli 20 minuti di diretta al #GFVIP -

Ultime Notizie dalla rete : Ilary Blasi

Il tempismo, in effetti, non è stato dei migliori. Anche per questo non ci è voluto molto tempo prima che i moltissimi fan che ha Ilary Blasi sui social glielo facessero notare. L’altro giorno, la con ...Un corpo da urlo che tiene costantemente allenato e tonico in palestra anche in estate e nonostante il periodo di vacanza. Tutto, come di consueto, rigorosamente testimoniato sul proprio profilo Insta ...