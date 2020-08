Il Tar respinge il ricorso dei gestori della sale da ballo sulle discoteche (Di mercoledì 19 agosto 2020) La reazione dei gestori delle sale da ballo era stata repentina, ma il Tribunale amministrativo ha deciso di respingere il loro ricorso contro la tanto discussa ordinanza firmata dal Ministro Speranza sulle discoteche. I giudici del Tar hanno detto che in situazioni come queste – con il virus ancora molto attivo in tutto il Paese – la tutela della salute pubblica prevale su tutto. Insomma, la richiesta dei gestori è stata rispedita al mittente, sottolineando quali siano (e dovrebbero essere) le principali esigenze in una fase ancora così delicata. LEGGI ANCHE > Giorgia Meloni sulla chiusura delle discoteche: «E allora i centri sociali?» «Nel bilanciamento degli ... Leggi su giornalettismo

