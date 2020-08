Il Tar: «Le discoteche restano chiuse» (Di mercoledì 19 agosto 2020) Le discoteche non riapriranno. Lo ha deciso il Tar, a cui il sindacato Silb-Fipe-Associazione Italiana Imprese di Intrattenimento da Ballo e di Spettacolo aveva presentato un ricorso, dopo che il Ministero della Salute, con un’ordinanza, domenica 16 agosto aveva disposto la chiusura dei locali per contenere l’emergenza epidemiologica da Covid (e aveva anche introdotto l’obbligo di mascherina nei luoghi pubblici dove c’è il rischio di assembramenti). Leggi su vanityfair

TgLa7 : ++ #Tar: no alla riapertura delle #discoteche, respinte le richieste dei gestori ++ - petergomezblog : Coronavirus, le discoteche non riapriranno. Il Tar respinge il ricorso dei gestori: deve prevalere l’interesse pubb… - LaStampa : Il Tar del Lazio respinge il ricorso, no alla riapertura delle discoteche - PieCicci74 : RT @isabellaisola3: No alla riapertura delle #discoteche il #Tar boccia la richiesta dei gestori e chi se ne frega se si perdono 4mld e ven… - LobbaLuisa : RT @ANNAQuercia: Il Tar: no alla riaperturadelle discoteche -