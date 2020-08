Il sindaco Di Sarno: “Da oggi Somma Vesuviana sarà un cantiere a cielo aperto” (Di mercoledì 19 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“Da oggi Somma Vesuviana sarà un grande cantiere a cielo aperto. Iniziati i lavori per rendere sicure le strade. Abbiamo incominciato dal grande quadrivio di San Domenico ma proseguiremo lungo molti altri punti della città. La sicurezza dei cittadini ha priorità assoluta e nonostante il Covid non abbiamo fermato tali opere. Al via anche una grande attività di promozione turistico – culturale del Paese. Il nostro è un paese che ha tanto dal punto di vista umano e sociale. Stiamo lavorando anche al progetto di una grande Villa Comunale sul territorio sommese ma anche alla valorizzazione di siti di interesse nazionale”. Lo ha annunciato Salvatore Di Sarno, sindaco di ... Leggi su anteprima24

Mascherine e stop movida, il sindaco di Somma Vesuviana: «Faremo rispettare gli ordini»

«Sospese tutte le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all’aperto e al chiuso. Inoltre è fatto obbligo dell’uso della mascherina anche all’aria aperta dalle ore ...

