Il sindaco di Arzachena (dove c’è il Billionaire) risponde a Briatore: «La mia ordinanza tutela gli anziani, come te» | VIDEO (Di mercoledì 19 agosto 2020) Rispettando i paletti indicati da Roberto Speranza nel documento pubblicato domenica pomeriggio, il sindaco di Arzachena (in provincia di Sassari) ha disposto l’estensione del divieto di ballo chiudendo le discoteche. Tra i locali interessati da questo provvedimento c’è anche il famoso Billionaire di Flavio Briatore che, negli scorsi giorni si era scagliato contro il primo cittadino. Ora è arrivata anche la replica, ironica di Roberto Ragnedda, attraverso un VIDEO pubblicato sulla sua pagina Facebook. LEGGI ANCHE > Briatore dice che il governo non sa cosa sia la vita reale «Questo è un altro grillino contro il turismo. A me spiace per i nostri clienti, eravamo pieni fino a fine mese. Ci sono dipendenti che hanno preso case, abbiamo pagato ... Leggi su giornalettismo

