Il servizio postale degli Stati Uniti ha sospeso le riforme che avrebbero ostacolato il voto per posta (Di mercoledì 19 agosto 2020) Il servizio postale degli Stati Uniti ha sospeso le riforme per tagliare i costi di gestione che erano viste da molti come un tentativo di ostacolare la partecipazione alle prossime elezioni presidenziali di novembre. Il direttore delle poste Louis DeJoy Leggi su ilpost

ilpost : Il servizio postale degli Stati Uniti ha sospeso le riforme che avrebbero ostacolato il voto per posta - devjdian : Il Servizio Postale USA rimuove cartelli pro Trump Che faranno con le schede elettorali? - NoExcuses68 : RT @Internazionale: L’esito delle elezioni presidenziali di novembre sarà determinato dal voto per posta. Donald Trump è accusato di voler… - unoscribacchino : RT @Internazionale: L’esito delle elezioni presidenziali di novembre sarà determinato dal voto per posta. Donald Trump è accusato di voler… - rosatoeu : RT @alanfriedmanit: Trump è disposto a fare qualsiasi cosa per restare al potere, e ha dichiarato guerra al servizio postale degli USA, l’a… -