Il Segreto anticipazioni 20 agosto 2020: il bambino di Angustias è nato ma è in pericolo (Di mercoledì 19 agosto 2020) Il Segreto torna giovedì 20 agosto 2020 su Canale 5 alle 15:50 circa con le repliche della prima stagione. Nelle anticipazioni scopriamo che il bimbo di Angustias è nato ma è affetto da gravi problemi. Il Segreto torna giovedì 20 agosto 2020 su Canale 5 con le repliche della prima stagione. Nelle anticipazioni scopriamo che il bimbo di Angustias è finalmente nato ma è affetto da gravi problemi di salute. Dopo un parto travagliato, nasce il bimbo di Angustias! Tristan stringe tra le braccia il suo bimbo appena nato, ma, come rivela il promo dell'episodio 48, la mamma riserva a Pepa parole velenose. Il ... Leggi su movieplayer

