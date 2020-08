Il ritorno di Fiorani. È il braccio del presidente dello Spezia e lo sta spingendo a vendere il club (Di mercoledì 19 agosto 2020) In Liguria, da giorni, è l’argomento sportivo principale. L’edizione genovese di Repubblica lo sintetizza perfettamente: C’è un interrogativo che si pongono in molti e che ieri dilagava in regione: perché Gabriele Volpi, 77 anni, imprenditore assai facoltoso, ” capiente” come direbbe Preziosi, quando si riferisce, nell’ambito di una trattativa, ad un interlocutore decisamente danaroso, dovrebbe cedere lo Spezia proprio adesso? Perché, dopo aver preso il club nei dilettanti e averlo portato alle soglie di una storica promozione in serie A, dovrebbe avere la tentazione di mollarlo nel momento più alto della storia del club e anche della sua gestione? La risposta ha un nome e cognome: Gianpiero Fiorani uno dei furbetti del quartierino, decisamente il ... Leggi su ilnapolista

napolista : Il ritorno di Fiorani. È il braccio del presidente dello Spezia e lo sta spingendo a vendere il club Uno dei grand… -

Ultime Notizie dalla rete : ritorno Fiorani "Per una maggiore efficienza burocratica serve un ritorno dell’Agenzia delle Entrate" il Resto del Carlino