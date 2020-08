Il referto medico su Viviana: "Ha manie di persecuzione" (Di mercoledì 19 agosto 2020) Valentina Raffa Il procuratore: "Al momento della sparizione soffriva di un grave disagio psicologico". In campo l'esercito Viviana Parisi «era impaurita, agitata» quando il 3 agosto, con il figlio Gioele di 4 anni in braccio, oltrepassa a piedi il guard-rail sull'A20 Messina-Palermo, a Caronia, e fa perdere le tracce. La testimonianza del turista del Nord che, in vacanza in Sicilia, ha assistito all'incidente fatto dalla donna mentre sorpassava un furgone dell'Anas, è stata di fondamentale importanza. Non solo perché ha fornito l'informazione chiave riguardo al fatto che il piccolo Gioele stesse bene, facendo scartare l'ipotesi investigativa più accreditata che fosse morto durante il sinistro che è stato «di una certa entità», ma anche perché ha indicato lo stato emotivo in cui sembrava si ... Leggi su ilgiornale

Psicoadvisor1 : @zarzaga Ciao, c'è un referto medico con una diagnosi di disturbo psicotico con delirio di persecuzione ed è estrem… - SimoPinkPanther : @il_laocoonte @mantyASky__ A quanto pare il referto medico rilasciato dalla struttura ospedaliera, presso cui si è… - mmpbowen : @SocialeDestra @GiuseppeVetrug1 @GiadaFlamini @marco_gervasoni Il referto lo fa il medico eh. Sul referto c'è scrit… - lapetitemort5_ : @_Pimple_ No. Da poco è arrivato il medico che scrive il referto. 3 ore per un referto della TAC roba da arrestarli. - fil_mari42 : @GuyOverboard @borntoeatoreo @chandra_lady Essendo una malattia dovresti prima farti visitare da un medico e riceve… -