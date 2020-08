Il rapporto bipartisan del Senato collega la campagna di Trump con la Russia (Di mercoledì 19 agosto 2020) Il rapporto bipartisan del Senato evidenzia che la Russia ha interferito nelle elezioni presidenziali 2016. Inoltre rivela nuove informazioni sul contatto fra funzionari russi e consiglieri della campagna di Trump. rapporto bipartisan – Mosca ha interferito in USA 2016 e Trump lo sapeva Il rapporto di quasi mille pagine, redatto da una commissione bipartisan del … Leggi su periodicodaily

Il rapporto bipartisan del Senato evidenzia che la Russia ha interferito nelle elezioni presidenziali 2016. Inoltre rivela nuove informazioni sul contatto fra funzionari russi e consiglieri della camp ...E la giustizia ad orologeria non è un vanto solo dell’Italia , anche gli Stati Uniti, in quanto a puntualità su certe inchieste, non sono secondi a nessuno. Ed infatti sono di qualche giorni i risulta ...