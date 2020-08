Il “ragionamento” di Facchinetti sul Covid: “Fa più vittime il coronavirus o il lockdown?”. Le risposte sui social: “Così offendi i 35mila morti” (Di mercoledì 19 agosto 2020) “Io non ho mai sentito questa domanda, che secondo me è ‘la’ domanda: fa più vittime il coronavirus o il lockdown?“. Fa molto discutere il video pubblicato dal dj e cantante Francesco Facchinetti sul suo profilo Instagram, in cui si chiede se le conseguenze economiche e sociali del lockdown – perdita del lavoro, isolamento, depressione – non siano in realtà peggio della malattia stessa. “Eppure qualcuno se la sarà fatta questa domanda: è meglio qualche morto in più che lasciare gli italiani senza soldi. Capite che giocare con la vita delle persone non è il massimo”. “Non voglio discutere sulla riapertura o sulla chiusura, voglio discutere della vita delle persone: lo Stato deve intervenire”. Nelle centinaia di ... Leggi su ilfattoquotidiano

kiara86769608 : RT @ilfattovideo: Il “ragionamento” di Facchinetti sul Covid: “Fa più vittime il coronavirus o il lockdown?”. Le risposte sui social: “Così… - ilfattovideo : Il “ragionamento” di Facchinetti sul Covid: “Fa più vittime il coronavirus o il lockdown?”. Le risposte sui social:… - ohsimosimo : @Marco_dreams Che ragionamento di alta qualità e di indicibile intelligenza il Facchinetti!!! Che bassezza!! -

