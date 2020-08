Il PSG va in finale di Champions League: Lipsia travolto 3-0 (Di mercoledì 19 agosto 2020) Potrebbe essere l’anno buono per il Paris Saint-Germain. Per la prima volta nella storia, i francesi raggiungono la tanta sospirata finale di Champions League, con una netta dimostrazione di forza di fronte alle matricole rampanti del RB Lipsia. Nove anni di investimenti copiosi per il club francese, ma mai prima d’ora i parigini erano riusciti ad arrivare così vicini alla coppa dalle grandi orecchie. La pratica viene chiusa in circa un’ora, con Neymar a fare da ispiratore e la rete di Marquinos ad aprire le danze. Sono l’eterno Di Maria e Bernat poi a fissare il punteggio sul 3-0. A differenza di quanto visto nei quarti di finale contro l’Atalanta, che aveva sfiorato il colpaccio salvo capitolare nei minuti finali, il Lipsia non è mai ... Leggi su italiasera

