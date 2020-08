Il Principio del Piacere la serie tv dell’Est di Rai 4, anticipazioni episodi del 20 agosto (Di mercoledì 19 agosto 2020) Il Principio del Piacere su Rai 4 giovedì 20 agosto gli ultimi due episodi del crime che arriva dall’Est Prosegue l’appuntamento in prima visione su Rai 4 con Il Principio del Piacere, una serie tv dell’Est Europa ambientata in Repubblica Ceca, Polonia e Ucraina. Giovedì 20agosto altri due episodi, nono e decimo gli ultimi della prima stagione. La serie arriva in Italia un anno dal rilascio in nell’est ed è il primo paese occidentale a trasmetterlo seguendo Polonia e Ucraina. La serie è distribuita nel mondo da Beta Film con il titolo di The Pleasure Principle ed è composta da 10 episodi da un’ora. Si tratta del primo ... Leggi su dituttounpop

