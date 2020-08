Il piano (diabolico) del M5S per il MES (Di mercoledì 19 agosto 2020) Federico Capurso su La Stampa illustra il piano del MoVimento 5 Stelle per accedere al MES, che prevede il via libera solo se non ci saranno condizionalità in uscita. Il che è tecnicamente impossibile, e quindi di cosa stiamo parlando? «La crescita dei contagi in autunno è una possibilità concreta, che valuteremo osservando anche l’andamento della curva nel Nord Europa in queste settimane – ragiona Pierpaolo Sileri, viceministro della Sanità in quota M5S -, ma non credo che una seconda ondata sarà forte come quella della primavera scorsa, perché ci sono regole e dispositivi che rendono le catene di contagio meno forti». Ci sarà comunque bisogno, prosegue Sileri, «di circa 25 miliardi di euro da investire sulla sanità, per aumentare i ... Leggi su nextquotidiano

comuntwist80 : @IlMagico94 Allora farò così fingeremo di tifare il PSG ??è un piano diabolico ci stai ? ?????? - arwen0506 : @carlo_taormina @doluccia16 Non era nello studio di un suo collega? Così si diceva due anni fa. Comunque qualcuno(??… - farina_mirko : RT @25O319: Quindi il piano è questo: chiedere il #sure per indebitarsi con crediti privilegiati. I mercati chiederanno maggiori garanzie e… -

Ultime Notizie dalla rete : piano diabolico Acerra, il vescovo: "Qui polo dei rifiuti della Campania, un piano diabolico". E sulla crisi per il Covid: "Preoccupato dai suicidi" La Repubblica LA FRECCIATINA DI CONTE, ASPETTIAMOCI ALTRI SASSOLINI DOPO IL SUCCESSO DI VENERDÌ

Io ci metto la faccia fino a un certo punto, ma nessuno è scemo: il parafulmine si fa il primo anno, errare è umano ma perseverare è diabolico".

Il Segreto/ Anticipazioni puntate 17-21 agosto: il piano di Angustias a rotoli

Il Segreto torna protagonista su Canale 5, ecco le anticipazioni per la settimana che va dal 17 al 21 agosto nel dettaglio puntata per puntata. “17 agosto” – Il piano di Angustias va a rotoli e dovrà ...

Io ci metto la faccia fino a un certo punto, ma nessuno è scemo: il parafulmine si fa il primo anno, errare è umano ma perseverare è diabolico".Il Segreto torna protagonista su Canale 5, ecco le anticipazioni per la settimana che va dal 17 al 21 agosto nel dettaglio puntata per puntata. “17 agosto” – Il piano di Angustias va a rotoli e dovrà ...