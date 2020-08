Il Patto della Concordia è realtà, cede anche la Mercedes: c’è la firma di tutti i team (Di mercoledì 19 agosto 2020) Il nuovo Patto della Concordia è stato firmato da tutti i team di Formula 1, anche la Mercedes alla fine ha deciso di allinearsi a tutte le altre scuderie, apponendo la propria firma dopo settimane di trattative e confermando la propria presenza nel circus nel prossimo quinquennio 2021-2025. Quinn Rooney/Getty ImagesUn accordo servito non solo per definire gli accordi commerciali tra team e Formula 1, ma anche per delineare un futuro più sostenibile per la Formula 1 dal punto di vista economico. Tanta felicità per Chase Carey, che ha voluto sottolineare la propria soddisfazione attraverso una nota: “quest’anno è stato un anno senza ... Leggi su sportfair

SkySport : F1, Ferrari annuncia: 'Abbiamo firmato il Patto della Concordia' - SkySportF1 : F1, Ferrari annuncia: 'Abbiamo firmato il Patto della Concordia' #SkyMotori #F1 #Formula1 - forza_italia : PATTO ANTI-SINISTRA • Unità della coalizione • Presidenzialismo • Riforma della giustizia • Piano infrastrutture… - IlmsgitSport : #formula 1, tutti i 10 team hanno firmato il 'Patto della Concordia' - luigigianturco : RT @mara_sangiorgio: Tutti e dieci i team di F1 hanno firmato il nuovo Patto della Concordia (2021-2025) #f1 #skymotori -