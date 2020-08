Il nuovo nemico dei radical chic: il popolo che sbarca in Sardegna (Di mercoledì 19 agosto 2020) 00:00 Mario Draghi interviene al meeting di Rimini ed è subito un evento. Debito e giovani i temi principali trattati dall'ex presidente della Bce. 02:00 A Marco Travaglio non è piaciuto Draghi mentre intervista Conte senza fargli dire nulla. 03:40 Continua il grande caos sulla scuola con quei 3 miliardi di euro per i banchi... 06:00 Il Fatto Quotidiano se la prende ancora con la Lombardia. 06:45 Le esagerazioni sulla situazione sarda... 11:10 La tratta delle parrucche. 11:50 Sulla morte di Cesare Romiti i ricordi più belli sono quelli di Riccardo Ruggieri, Francesco Forte e Gigi Moncalvo. 13:00 Wall Street ritorna ai periodi pre crisi...L'articolo proviene da Nicola Porro. Leggi su nicolaporro

NicolaPorro : #Conte e i 6?? ministri indagati. #bonus600 euro, trovato il terzo 'furbetto' ma il peggiore rimane #Tridico. Nel m… - Niniel42 : Ho un nuovo nemico e questo si chiama Radiocorriere Tv - PigiDimitri : I socialisti asociali hanno trovato il loro nuovo nemico nei gestori delle #discoteche, rei di fare troppo nero. 'D… - GianlucaTrevisi : @nicmax25 Vita dura quella di un orso negli ultimi tempi, dopo i terroni e gli immigrati la lega ha un nuovo nemico… - FreedomRa1958 : Amore a distanza È un quadro del nostro tempo degli innamorati ostacolati da un nuovo nemico il distanziamento sociale -

Ultime Notizie dalla rete : nuovo nemico Il nuovo nemico dei radical chic: il popolo che sbarca in Sardegna Nicola Porro Coronavirus, in Puglia 4 nuovi contagi (ma anche una significativa diminuzione di test) tra rientri e stranieri

C'è anche un nuovo decesso, in provincia di Lecce, che fa salire a 555 il numero complessivo dei morti. I guariti sono 3.982 L’inventario delle situazioni che controllano il momento del parto in Roma ...

"Mani pulite" fu la prova generale delle nuove tecniche di colpo di Stato

I n un messaggio al Congresso dell'Internazionale socialista tenuto a Roma il 21 e 22 gennaio 1997, che nessuno si degnò di leggere, Bettino Craxi, esule ad Hammamet, scrisse che «in Italia hanno pres ...

C'è anche un nuovo decesso, in provincia di Lecce, che fa salire a 555 il numero complessivo dei morti. I guariti sono 3.982 L’inventario delle situazioni che controllano il momento del parto in Roma ...I n un messaggio al Congresso dell'Internazionale socialista tenuto a Roma il 21 e 22 gennaio 1997, che nessuno si degnò di leggere, Bettino Craxi, esule ad Hammamet, scrisse che «in Italia hanno pres ...