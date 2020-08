Il Mattino: il Napoli ha abbassato le pretese per Allan (Di mercoledì 19 agosto 2020) La matassa Allan, che in realtà non è mai stata una matassa, si sta sbrogliando. Evidentemente il Napoli ha capito che difficilmente arriveranno altre offerte per il brasiliano, oltre a quella dell’Everton. E stamattina così scrive Il Mattino: L’accordo è sempre più vicino, si lavora sui dettagli, in particolare sul valore dei bonus e sul loro raggiungimento. La strada, però, è in discesa: il centrocampista, anche con qualche recente indizio social, ha dimostrato e manifestato il gradimento alla destinazione e la chiusura dell’affare potrebbe esser anche questione di giorni: il club azzurro ha abbassato le pretese. L’Everton, lo ricordiamo, ha offerto una cifra prossima ai 25 milioni. L’affare dovrebbe chiudersi attorno a ... Leggi su ilnapolista

Ultime Notizie dalla rete : Mattino Napoli Napoli, 22enne fa pipì sull'auto della polizia a piazza Garibaldi e picchia gli agenti Il Mattino Il Napoli stringe per Boga, potrebbe arrivare Tutino

"Ci incontreremo con il Sassuolo, ma escludo parleremo di rinnovo, anche se il contratto di Jeremie scade nel 2022". Parole di Daniel Boga, fratello e procuratore del più famoso Jeremie, che con un’in ...

Bollettino Campania, oggi 35 contagi in più. Napoli, dal 12 agosto 56 positivi rientrati dall’estero

NAPOLI - Sono 35 i nuovi contagi in Campania comunicati oggi col bollettino quotidiano dell’Unità di crisi della Regione, in una dozzina di casi si tratta di residenti appena rientrati dall’estero o d ...

