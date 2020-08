Il Lione saluta la Champions: “Complimenti Bayern, grazie a tutti del supporto” (Di giovedì 20 agosto 2020) Dopo le imprese con Juventus e Manchester City, il club di Garcia saluta il sogno finale di Champions League con una sconfitta subita contro il Bayern Monaco. La società francese con un tweet ha saluto la competizione europea ringraziando i tifosi e la squadra bavarese: “Congratulazioni al Bayern per la finale. grazie mille per l’incredibile supporto che abbiamo ricevuto da tutti i sostenitori!” Félicitations au @FCBayern pour sa qualification. #OLFCB Merci de tout cœur pour le soutien incroyable que nous avons reçu de la part de tous les supporters ! pic.twitter.com/rDTkMy40Qc — Olympique Lyonnais (@OL) August 19, 2020 Foto: Twitter Lione L'articolo Il Lione saluta ... Leggi su alfredopedulla

Alessio93372055 : #RudyGarcia da Roma a Lione saluta la Champions hai fatto un altro figurone #LioneBayern e ora saluta i tuoi 'amici… - Oly89974545 : @SOLOJUVE11 @miciomannaro @pisto_gol Ciao coglione...ti saluta O lione.. - Carlett83177303 : @saveriocastelli Saverione ti saluta un certo Rudi da Lione - gjoegl : @mauro_marley E' niente a te non va giu che il Lione ne ha rifilati 3 al guru del calcio ??????non vedevi l'ora che il… -

Ultime Notizie dalla rete : Lione saluta

alfredopedulla.com

Niente da fare per l’Inter in Youth League. La squadra allenata da Madonna si è arresa al Real Madrid nel match valido per i quarti di finale della massima competizione continentale per le squadre Und ...Sterling al City (63,7 milioni) I tifosi del City si ricorderanno l'errore col Lione per un po', anche se quest'anno ha ... Dopo un anno arriva il Barça e ne spende 138 (140 coi bonus). Lui saluta la ...