Il Lione celebra il Bayern Monaco: «Complimenti per la qualificazione» – FOTO (Di mercoledì 19 agosto 2020) Il Lione si è congratulato con il Bayern Monaco per la conquista della finale di Champions attraverso il proprio profilo Twitter Il Lione, ad un passo dal sogno, ha perso la semifinale di Champions League contro il Bayern Monaco. Il club francese si è comunque congratulato con i bavaresi sul proprio profilo Twitter. Ecco le parole scritte dalla società transalpina: «Complimenti al Bayern Monaco per la qualificazione. Grazie mille per l’incredibile supporto che abbiamo ricevuto da tutti i nostri tifosi». Félicitations au @FCBayern pour sa qualification. #OLFCB Merci de tout cœur pour le soutien incroyable que nous avons reçu de la part de tous ... Leggi su calcionews24

