Il Genoa vuole Italiano, lo Spezia chiede un indennizzo (Di mercoledì 19 agosto 2020) ROMA, 19 AGO - Lo Spezia vuole un indennizzo dal Genoa per liberare l'allenatore Vincenzo Italiano, in pole position per la panchina rossoblu nel prossimo campionato. Gli aquilotti chiedono 2 milioni ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

