Il figlio di Paola Perego tranquillizza tutti, il tampone è negativo (Di mercoledì 19 agosto 2020) Ieri la notizia che il figlio di Pala Perego, Riccardo Carnevale, non riuscisse a fare il tampone per il Covid ha alzato un gran polverone, oggi il risultato che fa tirare un sospiro di sollievo a molte persone. Non è solo la conduttrice a essere più tranquilla adesso che sa che suo figlio è negativo al coronavirus ma anche tutte le persone che erano state a contatto con lui e la sua fidanzata. A scatenare il panico che ha coinvolto anche il figlio di Paola Perego la notizia del focolaio tra i locali della Costa Smeralda frequentati per lavoro dal giovane dj. “Per tutti noi un sospiro di sollievo” ha commentato la Perego dopo i 4 giorni di rabbia e paura per un tampone ... Leggi su ultimenotizieflash

