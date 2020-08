Il CTS vuole la mascherina a scuola (ma…) (Di mercoledì 19 agosto 2020) Dobbiamo riaprire le scuole, se ci saranno casi di Coronavirus si deciderà volta per volta, ma il Comitato Tecnico Scientifico è per le mascherine a scuola. Agostino Miozzo, coordinatore del CTS, lo dice in un’intervista a Sky Tg 24 e scatena un putiferio politico. Il CTS vuole la mascherina a scuola (ma…) “Questa malattia ha imposto tre pilastri: il distanziamento, l’uso della mascherina e l’igiene. Sono indiscutibili e saranno validi per il mondo scolastico”, ha detto Miozzo. “Sopra i sei anni – ha aggiunto – sarà richiesto, in Italia come in altri Paesi, che ci imponiamo l’uso della mascherina e il distanziamento. Poi ci saranno condizioni particolari, come l’uso se c’è un ragazzo non ... Leggi su nextquotidiano

Dobbiamo riaprire le scuole, se ci saranno casi di Coronavirus si deciderà volta per volta, ma il Comitato Tecnico Scientifico è per le mascherine a scuola. Agostino Miozzo, coordinatore del CTS, lo d ...

