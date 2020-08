Il Covid spaventa la Serie A, positivi Mirante e 3 giocatori Cagliari (Di mercoledì 19 agosto 2020) ROMA (ITALPRESS) – Il Covid-19 torna a spaventare la Serie A. Dopo la positività dell'attaccante del Cagliari Kiril Despodov, accertata lunedì in Bulgaria dove il calciatore ha iniziato il periodo di quarantena, sono quattro i nuovi casi di coronavirus ufficializzati dalle società. Ancora tre riguardano il club sardo: si tratta di Filip Bradaric, Luca Ceppitelli e Alberto Cerri, che già si trovano in isolamento domiciliare. “In accordo con le autorità sanitarie, in base ai protocolli vigenti e in via precauzionale – ha precisato il Cagliari – è stata inoltre disposta la quarantena con sorveglianza attiva per altri due calciatori della prima squadra che sono stati in contatto stretto con i positivi”. ... Leggi su liberoquotidiano

