Al 99% i resti umani ritrovati intorno alle ore 12.10 pare appartengono al piccolo Gioele Mondello. La certezza si avrà nelle prossime ore dopo l'esame del Dna. Tra le ipotesi in campo anche quella che i resti possano essere stati trascinati da animali sul luogo del ritrovamento recentemente. In corso ulteriori accertamenti, ma solo l'esame … L'articolo Il corpicino di Gioele forse martoriato da animali selvatici: chi è l'uomo che ha ritrovato i resti umani

