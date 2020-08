Il coronavirus potrebbe causare il diabete di tipo 1 nei bambini (Di mercoledì 19 agosto 2020) Il Covid-19 potrebbe essere collegato a un aumento del numero di bambini con diagnosi di diabete , avverte un nuovo studio. Il numero di bambini con diagnosi di diabete di tipo 1 negli ospedali nel nord-ovest di Londra è raddoppiato durante il picco della pandemia rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. La proteina S potrebbe attaccare e distruggere le cellule che producono insulina nel pancreas, proprio come il diabete. diabete di tipo 1 e coronavirus: ecco come sono legati, i rischi per i bambini L’autrice supervisore, la dottoressa Karen Logan, dell’Imperial College Healthcare NHS Trust, ha affermato: “Sembra che i bambini siano ... Leggi su italiasera

Ultime Notizie dalla rete : coronavirus potrebbe Sorteggi coppe europee: il coronavirus potrebbe stravolgere i gironi di qualificazione - 100x100 Napoli Comune, i test sierologici per Covid19 in ritardo di 2 mesi: “Ritardi burocratici. Via a settembre”

Troppa burocrazia, slitta a settembre l'avvio dei 1.500 test sierologici nel Comune di Napoli per diagnosticare la presenza di anticorpi del Coronavirus nella popolazione. Il progetto, lanciato dalla ...

Coronavirus, tamponi nel resort di Santo Stefano: 10 positivi fra i primi 150 analizzati

LA MADDALENA. Dieci turisti di 150 finora analizzati con l'esame del tampone nel villaggio Uvet di Santo Stefano sono risultati positivi al coronavirus. Il tampone è stato fatto su tutti i 470 tra osp ...

