Il contagio accelera in Europa: oltre 3.700 casi in Spagna e Francia nelle ultime 24 ore (Di mercoledì 19 agosto 2020) In un solo giorno i decessi sono quintuplicati e anche le persone ricoverate negli ospedali iberici continuano a crescere Leggi su corriere

Ultime Notizie dalla rete : contagio accelera Coronavirus, in Spagna e Francia tornano numeri spaventosi. Oltre 3 mila nuovi contagi nelle ultime 24 ore Corriere della Sera Covid accelera in Francia, Spagna e Germania, record di nuovi casi

Hanno superato la soglia dei 22 milioni i casi di coronavirus nel mondo e 780 mila morti dall’inizio della pandemia. Cifre destinate a continuare a salire, con il virus che ancora galoppa in Stati Uni ...

CORONAVIRUS: i POSITIVI NON si FERMANO, adesso è ALLERTA in una REGIONE del NORD. Ecco di QUALE si tratta

Cresce l'ALLERTA in Veneto con l'aumento dei CONTAGI giornalieriStiamo assistendo ad una decisa accelerata dei contagiati da CORONAVIRUS: 629 nelle ultime ore, contro i 574 del precedente ...

Hanno superato la soglia dei 22 milioni i casi di coronavirus nel mondo e 780 mila morti dall’inizio della pandemia. Cifre destinate a continuare a salire, con il virus che ancora galoppa in Stati Uni ...Cresce l'ALLERTA in Veneto con l'aumento dei CONTAGI giornalieriStiamo assistendo ad una decisa accelerata dei contagiati da CORONAVIRUS: 629 nelle ultime ore, contro i 574 del precedente ...