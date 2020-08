Il condono per le spiagge nel decreto Agosto (Di mercoledì 19 agosto 2020) Sergio Rizzo su Repubblica spiega che nell’articolo 100 del decreto Agosto c’è un regalino molto interessante per i balneari: il condono del canone. Articolo 100 del decreto legge Agosto: chi non ha pagato il canone e per questo lo Stato l’ha citato in giudizio può risolvere la rogna versando il 30 per cento del dovuto. Oppure il 60 per cento, ma in sei comode rate annuali. E può pagare, dopo aver fatto la domanda entro 1115 dicembre (il che sospende ogni procedimento), a fine settembre 2021: cioè al termine della prossima stagione. A questo si aggiunge il regaluccio, articolo 78, dell’abolizione della seconda rata dell’Imu. La ciliegina su una torta ben confezionata, che ha avuto come base intanto il blocco della direttiva Bolkestein che impone ... Leggi su nextquotidiano

Sergio Rizzo su Repubblica spiega che nell’articolo 100 del decreto Agosto c’è un regalino molto interessante per i balneari: il condono del canone. Articolo 100 del decreto legge Agosto: chi non ha ...

