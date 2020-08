Il bollettino della Protezione civile sui contagi di Coronavirus oggi in Italia (Di mercoledì 19 agosto 2020) L’andamento dei contagi di Coronavirus in Italia secondo i dati della Protezione civile e il bollettino del ministero della Salute: ci sono 642 nuovi contagi (ieri erano 403) e sette morti con 71mila risultati dei tamponi processati (ieri erano quasi 54mila). I guariti o dimessi sono 364 mentre ci sono otto pazienti in più nelle terapie intensive rispetto a ieri e crescono di 23 i ricoverati con sintomi. oggi non ci sono regioni a zero contagi. I contagi in Sardegna, dopo gli ultimi focolai e la quarantena, arrivano a 37. Il totale dei ricoverati con sintomi ammonta a 866 unità, in terapia intensiva ci sono 66 persone, in isolamento domiciliare 14428. Gli ... Leggi su nextquotidiano

