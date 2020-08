Il blocco delle cartelle del fisco fino a metà ottobre (Di mercoledì 19 agosto 2020) Le cartelle fiscali, come previsto dal decreto Agosto, si fermano fino al 15 ottobre mentre le rate della rottamazione-ter e del saldo e stralcio potranno essere pagate entro il 10 dicembre. La Stampa racconta oggi che lo ricorda l’Agenzia delle Entrate, che ha pubblicato sul sito un vademecum per aiutare cittadini e imprese a districarsi nella selva di adempimenti che sono cambiati con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto Agosto. Il provvedimento dunque proroga la sospensione dei versamenti di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle, avvisi di addebito e di accertamento. Più tempo per le nuove notifiche, per i pignoramenti, per gli altri atti di riscossione e vengono ... Leggi su nextquotidiano

Antonio_Tajani : Forza Italia si sta battendo affinché ci sia il blocco delle scadenze fiscali fino a fine anno. Chiedere a chi non… - SkyTG24 : C'erano state alcune avvisaglie, infine è crollato il #ghiacciaio Tourtemagne a Valais, in #Svizzera. Lo scivolamen… - UniCredit_IT : #UniCredit4You: ci prendiamo cura delle tue carte, tutti i giorni! Scopri i numeri dedicati alle carte di pagamento… - Mauri_Carrara : RT @Antonio_Tajani: Forza Italia si sta battendo affinché ci sia il blocco delle scadenze fiscali fino a fine anno. Chiedere a chi non guad… - PaoloLuraschi : delle sue relazioni commerciali internazionali lasciando il blocco comunitario,l'UE teme che il governo Johnson ado… -

Ultime Notizie dalla rete : blocco delle Blocco delle licenze per i ristoranti. Il senatore del Pd: "Non ci sarà un mio emendamento" la Repubblica Bentornato calcio granata Finito il digiuno di 5 mesi

Il terremoto causato dall’emergenza coronavirus ha scombussolato i piani tradizionali e dopo il blocco immediato del torneo scorso con la squadra quarta in classifica, anche questa stagione sportiva ...

Haftar ordina la riapertura dei giacimenti petroliferi dopo il blocco di sette mesi

Il comandante del sedicente Esercito nazionale libico (Lna), è capitolato sotto il peso delle pressioni interne e internazionali ... aveva annunciato la revoca del blocco sulle esportazioni di greggio ...

Il terremoto causato dall’emergenza coronavirus ha scombussolato i piani tradizionali e dopo il blocco immediato del torneo scorso con la squadra quarta in classifica, anche questa stagione sportiva ...Il comandante del sedicente Esercito nazionale libico (Lna), è capitolato sotto il peso delle pressioni interne e internazionali ... aveva annunciato la revoca del blocco sulle esportazioni di greggio ...