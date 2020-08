Il Billionaire chiude in anticipo. Il sindaco di Arzachena Ragnedda risponde per le rime: “L’ordinanza tutela la salute di tutti, soprattutto dei più anziani come Briatore” (Di mercoledì 19 agosto 2020) “Speriamo che la prossima stagione sia all’insegna di altri valori, all’insegna di chi vuol venire per far crescere il nostro territorio, per chi vuole aprire i locali non per 30 giorni e chi vuole venire ad Arzachena a fare dei contratti seri ai nostri lavoratori e faccia crescere dal punto di vista sociale, economico e culturale la nostra destinazione”. E’ quanto ha detto il sindaco di Arzachena, Roberto Ragnedda, commentando il duro attacco ricevuto da Flavio Briatore contro le misure anti-Covid adottate dal comune sardo. Il patron del Billionaire di Porto Cervo aveva annunciato la chiusura anticipata del locale in seguito alle restrizioni introdotte proprio dal sindaco di Arzachena, da lui definito come ... Leggi su lanotiziagiornale

