Il Bayern Monaco in finale di Champions: affronterà il Psg. Il Lione di Garcia si deve arrendere a Gnabry e Lewandowski (Di mercoledì 19 agosto 2020) Quelli che hanno ripreso dopo e quelli che hanno finito prima. Sono queste le finaliste della Champions League 2020, la prima – e probabilmente unica – disputata in pieno agosto con la formula delle final eight a scontro diretto a causa dell’emergenza coronavirus. Il Bayern Monaco ha battuto il Lione di Rudi Garcia, fin qui sorpresa del torneo dopo aver eliminato due grandi come Juventus e Manchester City. I francesi, però, si sono dovuti arrivandere alla doppietta di Serge Gnabry, fantasista tedesco classe ’95 giunto al settimo gol nella manifestazione, a segno due volte già nel primo tempo. E poi alla terza rete di Robert Lewandowski, sicuro capocannoniere di questa Champions con 14 gol e 54 reti totali nella ... Leggi su ilfattoquotidiano

