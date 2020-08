Il Barcellona: “Messi guiderà il nuovo progetto. Può giocare fino a 40 anni” (Di mercoledì 19 agosto 2020) Il membro del direttivo del Barcellona, Xavi Vilajoana, ha rilasciato alcune dichiarazioni a TyC. “Siamo tranquilli, non stiamo pensando all’addio di Messi. Leo è stato qui per tutta la vita e ha sempre detto che vorrebbe ritirarsi qui. Stiamo lavorando per il cambiamento, vogliamo costruire una squadra vincente e vogliamo rinnovare il progetto con Messi alla guida. La prima cosa che farà Koeman sarà quella di parlare con Messi. Crede anche lui che il nuovo progetto debba esser guidato da Leo. Non contempliamo la possibilità che possa andarsene, può giocare fino a 40 anni”. Su Suarez: “Il futuro di Luis sarà definito insieme a Koeman”. Su Lautaro: “Stiamo valutando la possibilità di prendere Lautaro. ... Leggi su ilnapolista

DiMarzio : LIVE | Bartomeu: '#Messi vuole finire la sua carriera al #Barcellona. Ho parlato con Koeman: sarà il pilastro del s… - tancredipalmeri : Messi via dal Barcellona: è davvero possibile! I retroscena. Ecco le tre squadre che ci provano: su cosa sperano,… - DiMarzio : #Barcellona, non solo Messi: le parole di Bartomeu sul mercato blaugrana, da Neymar a Lautaro - napolista : Il Barcellona: “Messi guiderà il nuovo progetto. Può giocare fino a 40 anni” Il membro del direttivo blaugrana, Xav… - GianpaoloP93 : @TironeDavi @MirkoPaperini @Mikefalco @OKRIM_ITALY @SkySport 'Comprano Messi e Ronaldo e tutta la Serie A'. Intanto… -

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona “Messi Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo Corriere della Sera