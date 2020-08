Il 14 settembre le scuole riapriranno in sicurezza: a dirlo il Ministro Boccia (Di mercoledì 19 agosto 2020) Il Ministro per gli Afferi Regionali Francesco Boccia assicura che il 14 settembre le scuole riapriranno in sicurezza. Intervenendo su Rai3 nel corso della trasmissione Agorà il Ministro afferma di capire pienamente i ragazzi che hanno voglia di divertirsi, ma che in questo momento il dovere prioritario è la riapertura delle scuole “Abbiamo promesso che a settembre riapriremo le scuole con il massimo della sicurezza possibile. Questo oggi è il nostro dovere” dichiara. Boccia, poi esclude un nuovo lockdown generalizzato. Leggi su pensioniefisco

