Ignorate le catene su Josip Ilicic: rispettiamo la privacy del giocatore (Di mercoledì 19 agosto 2020) Sono tanti a chiedersi come stia Josip Ilicic, e quale male lo abbia colpito per allontanarlo in modo così sbruco dal campo di gioco. Sono ormai settimane che i tifosi orobici, e del calcio in generale, appaiono preoccupati per le condizioni del centrocampista sloveno di origine croato-bosniaca. Lo stato di salute del giocatore, tuttavia, non deve dare adito alle catene di messaggi che pare stiano cominciando a prendere piede sui social. Come riportato da 'bufale.net', sono tanti i messaggi in cui si parla di Josip Ilicic come affetto da una forte forma di depressione, una patologia che avrebbe fatto riaffiorare in lui i drammatici ricordi vissuti sulla proprio pelle nel 2018. La catena da molti utenti ricondivisa parla di una paura stringente provata dal ... Leggi su optimagazine

