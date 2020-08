Ignazio Moser e Mara Venier, “provino sul lettino”: dietro la rottura con Cecilia l’ambizione del ciclista? (Di mercoledì 19 agosto 2020) A lanciare l’indiscrezione Nuovo Tv: “Provino sul lettino”, è così che il settimanale diretto da Riccardo Signoretti titola il gossip che vede protagonisti Ignazio Moser e Mara Venier. “Mentre si parla di crisi tra Ignazio e Cecilia, – si legge nella didascalia del post condiviso dal direttore sul proprio account Instagram – l’ex ciclista sale sul lettino di Mara Venier a Forte dei Marmi. Ignazio a Domenica In?”. La domanda è legittima dal momento che dietro la rottura tra i due ex gieffini sembrano esserci anche le ambizioni del giovane Moser. Leggi anche >> Alessia Marcuzzi ... Leggi su urbanpost

zazoomblog : Ignazio Moser interrompe i rapporti Drastica fine con Cecilia Rodriguez? - #Ignazio #Moser #interrompe #rapporti… - gossipblogit : Crisi Cecilia Rodriguez - Ignazio Moser: nuovi retroscena - toysblogit : Crisi Cecilia Rodriguez - Ignazio Moser: nuovi retroscena - Notiziedi_it : Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: i nuovi dettagli sulla crisi - magicaGrmente22 : In Italia fanno successo soprattutto gli incapaci. È mai possibile ? Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, Gabriele P… -

Ultime Notizie dalla rete : Ignazio Moser

Hanno smesso di sentirsi. In questa settimana che ha visto Moser al centro del gossip per un presunto flirt con l’attrice Anna Safroncik, la sorella di Belen ha scelto il silenzio e ha deciso di non s ...Ormai sembra essere ufficialmente finita tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. I due hanno smesso di sentirsi. In questa settimana che ha visto Ignazio Moser al centro del gossip per un presunto flir ...