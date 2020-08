Ignazio Moser a Domenica In? Il provino estivo con Mara Venier dopo la rottura da Cecilia Rodriguez (Di mercoledì 19 agosto 2020) Ignazio Moser verso Domenica In? Nel numero di Nuovo TV in edicola, l’ex fidanzato di Cecilia Rodriguez viene paparazzato al mare in compagnia di Mara Venier, tanto da fare ipotizzare ad un “provino” inedito per il programma. Ignazio Moser a Domenica In? Il provino estivo con Mara Venier L’ex ciclista non ha mai nascosto il... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

StraNotizie : Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez sono davvero single: i retroscena sulla rottura - GossipItalia3 : Ignazio Moser e Mara Venier, “provino sul lettino”: dietro la rottura con Cecilia l’ambizione del ciclista?… - blogtivvu : Ignazio Moser a Domenica In come ospite fisso del programma? Il provino estivo con Mara Venier dopo la rottura da C… - zazoomblog : Selvaggia Lucarelli al veleno su Andrea Damante e Ignazio Moser: “Due geni…” - #Selvaggia #Lucarelli #veleno… - zazoomblog : Ignazio Moser e Mara Venier “provino sul lettino”: dietro la rottura con Cecilia l’ambizione del ciclista? -… -