Idea tedesca: contro Covid al lavoro 4 giorni a settimana. L'ok del ministro (Di mercoledì 19 agosto 2020) La soluzione in Germania, di fronte ai venti di crisi che soffiano ad esempio sull’industria dell’auto, potrebbe essere la settimana lavorativa di 4 giorni. Nel clima di forte incertezza provocato dalla pandemia, il capo di Ig Metall ha aperto, proprio con questa proposta, un dibattito sull’opzione che potrebbe salvare il settore nella transizione all’elettromobilità. Il cambiamento strutturale che costerà centinaia di migliaia di posti di lavoro nei prossimi anni. Invece di tagliare il numero dei dipendenti, per Joerg Hofmann, che ne ha parlato alla Sueddeutsche Zeitung due giorni fa, si potrebbe valutare la settimana di 4 giorni, con una compensazione degli stipendi per non colpire i lavoratori.L’Idea non è ... Leggi su huffingtonpost

La soluzione in Germania, di fronte ai venti di crisi che soffiano ad esempio sull'industria dell'auto, potrebbe essere la settimana lavorativa di 4 giorni. Nel clima di forte incertezza provocato dal ...

