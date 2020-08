Ibrahimovic rinnova col Milan? I rossoneri puntano sullo svedese: la prossima settimana l’annuncio (Di mercoledì 19 agosto 2020) Ibrahimovic ed il Milan ancora insieme? I rossoneri puntano ancora sull’attaccante svedese e sperano nel rinnovo già nelle prossime ore, in modo tale che il calciatore possa allenarsi con la squadra nel raduno in programma lunedì. Bisogna solo trovare un punto d’incontro: Ibrahimovic chiede 7,5 milioni, mentre la società ne offre 5, ma entrambi vogliono il rinnovo, quindi è probabile che nelle prossime ore si troverà l’accordo.L'articolo Ibrahimovic rinnova col Milan? I rossoneri puntano sullo svedese: la prossima settimana l’annuncio SPORTFAIR. Leggi su sportfair

