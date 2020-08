Ibra-Leotta coppia dell’estate: le foto della moglie di lui – VIDEO (Di mercoledì 19 agosto 2020) La smentita della notizia su Ibra-Leotta coppia dell’estate: le foto della moglie di lui sullo yacht col calciatore cambiano tutto. La love story tra Diletta Leotta e Daniele Scardina, in arte King Toretto, sarebbe finita da qualche settimana. Tutto questo è avvenuto in concomitanza con uno spot pubblicitario girato dall’inviata da bordo campo di DAZN … L'articolo Ibra-Leotta coppia dell’estate: le foto della moglie di lui – VIDEO è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

CandidaMorvillo : Considerato che @DilettaLeotta È la sosia della moglie di #Ibra, il tizio che l’ha messa in uno spot con Ibra stess… - orang3county : Ibra che a 40 anni suonati torna in Italia, si mette a dominare in lungo e in largo, tira il Milan fuori dalla tomb… - napolista : Ibra e la Leotta intercettati insieme in Sardegna. Love story? Il Corriere dello Sport riprende le indiscrezioni de… - GIUSPEDU : RT @cmdotcom: Clamoroso, '#Ibrahimovic e #Leotta supercoppia dell'estate': insieme in Sardegna, crisi tra lo svedese e la moglie FOTO https… - kikapress : Invenzione giornalistica o verità? -