I tifosi potrebbero tornare allo stadio durante la Supercoppa europea (Di mercoledì 19 agosto 2020) AGI - La UEFA ha incontrato in videoconferenza tutti i 55 segretari generali delle sue federazioni affiliate per discutere del possibile ritorno graduale dei tifosi all'interno degli stati per assistere ai match che, a causa della pandemia di Covid-19, si stanno finora tenendo rigorosamente a porte chiuse. Il massimo organo del calcio europeo ha affermato in una nota come sia ancora "troppo presto" per permettere ai tifosi di partecipare alle prossime partite della UEFA Nations League di inizio di settembre (torneo per Nazionali), e che, prima di tutto, dovrebbero essere effettuati test-match "per studiare con precisione l'impatto degli spettatori sugli attuali protocolli medici". Per questo la UEFA ha ipotizzato di utilizzare la Supercoppa UEFA - che si giocherà il 24 settembre a Budapest - "come partita pilota per la quale ... Leggi su agi

Agenzia_Italia : I tifosi potrebbero tornare allo stadio durante la Supercoppa europea - TotoAzzurro : @SSCN_1926_D10S @jo19N26 Motivazioni? Ancora con questa storia? I soldi solo la loro motivazione così come lo è per… - Marty_Loca80 : @danielelozzi Per quello che ne so potrebbero anche non essere tifosi della Roma. - 100x100Napoli : Si attende l'ufficialità ma potrebbero tornare i tifosi allo stadio - rEtLaW982 : @tancredipalmeri Ci sono cose che uno pensa e che dovrebbe tenere per se, ancora di più se sei un personaggio pubbl… -