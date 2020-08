“I suoi tumori, mi sento davvero male”. Maria De Filippi, la confessione a cuore aperto (Di mercoledì 19 agosto 2020) Maria De Filippi è una persona di cuore e tiene molto ai suoi cari. Ma la sua famiglia non è composta soltanto da esseri umani, ma anche da simpatici animali. L’anchor woman per eccellenza ha sempre mostrato quanto forte sia il suo affetto nei confronti degli amici a quattro zampe, per Ugo e Filippa, i cani che ha cresciuto con amore assieme a Maurizio Costanzo e che fanno parte – come la definisce lei stessa – della sua famiglia allargata. Ha però sofferto molto per loro, soprattutto per Ugo, cagnolone di 15 anni che ha dovuto lottare contro due tumori. Nel corso della sua longeva vita, ha avuto altri problemi di salute che hanno preoccupato terribilmente la conduttrice che, durante un’inedita intervista al settimanale Chi, ha voluto parlare proprio dei ... Leggi su caffeinamagazine

Ultime Notizie dalla rete : suoi tumori Maria De Filippi svela: “Due tumori e tanta paura, soffro da morire” Yeslife Maria De Filippi: “Ugo ha avuto due tumori”, dolorosa confessione sul cane

Maria De Filippi ed il suo grande amore per i cani: la conduttrice Mediaset non ha mai nascosto il suo forte legame con gli amici a quattro zampe ed in particolare con i suoi due cani, Filippa e Ugo, ...

Mazza: “La Salute in Puglia necessita di sana prevenzione socio-ambientale e più politici coscienti”

La pandemia di questi mesi ci sta mettendo di fronte alla importanza fondamentale della prevenzione e della gestione dei rischi per tutelare la salute della comunità. E’ ora – secondo l’ematologo e on ...

Maria De Filippi ed il suo grande amore per i cani: la conduttrice Mediaset non ha mai nascosto il suo forte legame con gli amici a quattro zampe ed in particolare con i suoi due cani, Filippa e Ugo, ...La pandemia di questi mesi ci sta mettendo di fronte alla importanza fondamentale della prevenzione e della gestione dei rischi per tutelare la salute della comunità. E’ ora – secondo l’ematologo e on ...