I giornalisti in Europa subiscono un attacco al giorno (Di mercoledì 19 agosto 2020) Quasi cento tra aggressioni e intimidazioni, 75 minacce di tipo legale e una ventina di tentativi di censura: sono i numeri, inquietanti, di quattro mesi di monitoraggio delle violazioni alla libertà di stampa nei paesi UE e candidati all’ingresso (Turchia, Macedonia del Nord, Montenegro, Serbia e Albania). Dagli attacchi fisici alle minacce sui social media, dalle cause pretestuose alle perquisizioni arbitrarie, le segnalazioni, che possono arrivare anche da utenti esterni, sono state registrate e verificate dalla piattaforma Mapping Media Freedom, gestita dal consorzio MFRR di cui fa parte l’Osservatorio Balcani caucaso e transEuropa. «Non c’è un unico modo per prendere di mira gli operatori dell’informazione: c’è tutta una gamma di minacce e intimidazioni che i giornalisti devono ... Leggi su linkiesta

gazzettacadaver : RT @BalcaniCaucaso: Un attacco al giorno. I media in #Europa sono sotto pressione. Emerge dai primi 4 mesi di monitoraggio del consorzio @M… - maresca_franco : Giornalisti in Europa: un attacco al giorno I dati primi 4 mesi di monitoraggio del consorzio MFRR confermano un pa… - d0minius : I giornalisti in Europa subiscono un attacco al giorno - dottavioS : RT @FrancesDiBi: #Pranzo di #redazione a @domanieditoriale. In #Europa “l’informazione è sempre più dominata da #giornalisti uomini” dicono… - NellaGelo : RT @FrancesDiBi: #Pranzo di #redazione a @domanieditoriale. In #Europa “l’informazione è sempre più dominata da #giornalisti uomini” dicono… -

Ultime Notizie dalla rete : giornalisti Europa Giornalisti in Europa: un attacco al giorno / Italia / aree / Home Osservatorio Balcani e Caucaso Stampa e regimeI giornalisti in Europa subiscono un attacco al giorno

Ma si tratta di una fotografia parziale». I giornalisti e le testate in Europa e nei paesi candidati sono infatti sottoposti a pressioni e minacce non soltanto in regimi notoriamente autocrati, come ...

L'economista Rinaldi a Palazzo Tagliaferro di Andora per parlare di Italia ed Europa

L'europarlamentare dialogherà con i giornalisti Linda Miante (Primocanale) e Cristiano Bosco (responsabile ufficio stampa gruppo ID - Parlamento Europeo). Una serata "senza l'Archetto", resa possibile ...

Ma si tratta di una fotografia parziale». I giornalisti e le testate in Europa e nei paesi candidati sono infatti sottoposti a pressioni e minacce non soltanto in regimi notoriamente autocrati, come ...L'europarlamentare dialogherà con i giornalisti Linda Miante (Primocanale) e Cristiano Bosco (responsabile ufficio stampa gruppo ID - Parlamento Europeo). Una serata "senza l'Archetto", resa possibile ...