"I furbetti del bonus? Lui ha fatto peggio...". Il siluro dell'ex M5s affonda Casaleggio: "prestito di Stato", la verità sui soldi (Di mercoledì 19 agosto 2020) Marco Canestrari è un ex dipendente di Casaleggio Associati nonché ex braccio destro di Beppe Grillo e di Gianroberto. Il rapporto è finito malissimo e ora Canestrari non perde occasione per mettere in cattiva luce Davide Casaleggio, che per la sua società ha ottenuto 25mila euro di prestito con garanzia dello Stato. “È una ‘poracciata' maggiore di un parlamentare che chiede il contributo Covid di 600 euro. L'azienda di Casaleggio fattura due milioni e chiede un prestito di 25mila euro”, ha scritto Canestrari, immediatamente conteStato dai grillini che gli fanno notare che per un'azienda ciò che conta è l'utile e non il fatturato. “Vero - è la sua replica - ma la ... Leggi su liberoquotidiano

